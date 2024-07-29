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NYT: Нетаньяху просят смягчить позицию на переговорах по Газе

NYT: Нетаньяху просят смягчить позицию на переговорах по Газе

Очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа вновь зашел в тупик. Источники The New York Times (NYT) утверждают, что посредники просят израильского премьера Биньямина Нетаньяху несколько смягчить свою позицию ради заключения сделки.

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