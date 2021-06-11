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«Цифровой профиль ученика» почти готов: Минпросвет и Минцифры готовятся начать сегрегацию и ранжирование детей под заверения о добровольности

«Цифровой профиль ученика» почти готов: Минпросвет и Минцифры готовятся начать сегрегацию и ранжирование детей под заверения о добровольности

«Цифровой профиль ученика» почти готов: Минпросвет и Минцифры готовятся начать сегрегацию и ранжирование детей под заверения о добровольности  Глобалисты в Правительстве и близких к власти институтах социальной инженерии всеми правдами и неправдами пытаются поставить на конвейер сбор подробных сведений об успеваемости и особых способностях российских детей (речь идет как об учебной, так и о внеучебной информации) с целью их последующей сегрегации, контроля и управления на протяжении всей жизни.

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Михаил Е
«персональная образовательная траектория» - это как в фильме "Разрушитель": кого-то будут учить вязать, кого-то убивать?

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