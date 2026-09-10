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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ауди» официально подала апелляцию на решение ФИА не штрафовать Цуноду на Гран-при Италии

Команда «Ауди» официально подала апелляцию на решение ФИА не штрафовать резервного пилота « Ред Булл » Юки Цуноду , который на Гран-при Италии выступил за « Рейсинг Буллз ».

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