«Макет Москвы» на ВДНХ принял более 25 тысяч гостей за майские праздники

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную программу, которая привлекла более 25 тысяч посетителей за 8 дней майских праздников .
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