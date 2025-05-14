«Макет Москвы» на ВДНХ принял более 25 тысяч гостей за майские праздники

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил специальную программу, которая привлекла более 25 тысяч посетителей за 8 дней майских праздников .