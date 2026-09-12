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Царьград

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Суд Татарстана оштрафовал женщину за оскорбление председателя СНТ

Суд Татарстана оштрафовал женщину за оскорбление председателя СНТ

В Татарстане суд оштрафовал местную жительницу на 5 тысяч рублей за использование фразы "наглый карась" в отношении председателя СНТ в чате дачников, посчитав выражение оскорбительным.

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