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Ушёл из жизни генерал-майор Антон Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки

Ушёл из жизни генерал-майор Антон Грунис, докладывавший Путину о взятии Константиновки

Стало известно о смерти генерал-майора Антона Груниса, командира 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, который ранее докладывал президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над Константиновкой.

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