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Аналитик Достов не видит предпосылок для ограничения доступа к криптобиржам в РФ

Аналитик Достов не видит предпосылок для ограничения доступа к криптобиржам в РФ

Эксперт не видит предпосылок для введения запретов на использование криптовалютных платформ в РФ, как это произошло в Нигерии Об этом "Российской газете" рассказал председатель совета ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

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