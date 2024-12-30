Как долго продержится эффект от пластической операции? Хирург раскрыла все нюансы

Хирург Пономарёва: эффект блефаропластики длится до 10 лет. Тех, кто только задумывается о корректировке внешности, волнуют главным образом два вопроса: сохраняется ли эффект от вмешательства и не ухудшается ли внешность через несколько лет после операции.
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