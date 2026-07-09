"Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине", – заявил Глава МИД РФ Лавров.
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"Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине", – заявил Глава МИД РФ Лавров.
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