Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Корейцам, на мой взгляд, очень пригодился бы реальный боевой опыт не только исходя из идеологических соображений. Наш...ВСУ в тревожном о...
  • Водолей
    Они-мина замедленного действия..Очередная хохлошл...
  • Александр Николаевич
    НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет во...ВСУ в тревожном о...

ВСУ в тревожном ожидании: в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР

ВСУ в тревожном ожидании: в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР

  «Предпочитают умереть»: Клинцевич рассказал, почему северокорейские солдаты не сдаются Первые северокорейские военные с 23 октября начали прибывать в Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Вот если корейцы реально прибудут на поле боя и вступят в боестолкновение с хохлами и наши бойцы это подтвердят тогда и стоит писать какую-либо статью, а до этого не вижу смысла даже читать подобные опусы
Ответить
3 час.
Александр Николаевич
НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет воевать!!! У них уже СТРАШНЫЙ зуд в ШТАНАХ... ДАЙТЕ ИМ ПОВОЕВАТЬ!!!
Ответить
1 час.
Игорь Василевский
Корейцам, на мой взгляд, очень пригодился бы реальный боевой опыт не только исходя из идеологических соображений. Наши парни научат из как и что. А это может пригодиться при возможном боестолкновении с южными, обученными по пиндосовским учебникам. А там - смотришь, и строители подтянутся. Лишними рабочие руки этих трудолюбивых ребят никак не будут!
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх