ВСУ в тревожном ожидании: в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР

Алекс Сэм Вот если корейцы реально прибудут на поле боя и вступят в боестолкновение с хохлами и наши бойцы это подтвердят тогда и стоит писать какую-либо статью, а до этого не вижу смысла даже читать подобные опусы

Александр Николаевич НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет воевать!!! У них уже СТРАШНЫЙ зуд в ШТАНАХ... ДАЙТЕ ИМ ПОВОЕВАТЬ!!!