«Предпочитают умереть»: Клинцевич рассказал, почему северокорейские солдаты не сдаются Первые северокорейские военные с 23 октября начали прибывать в Курскую область.
ВСУ в тревожном ожидании: в Курскую область прибыли первые солдаты КНДР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Вот если корейцы реально прибудут на поле боя и вступят в боестолкновение с хохлами и наши бойцы это подтвердят тогда и стоит писать какую-либо статью, а до этого не вижу смысла даже читать подобные опусы
Ответить
3 час.
Александр Николаевич
НУЖНО помочь братской стране и, дать им наконец то ПОВОЕВАТЬ!!! Столько лет кормят АРМИЮ, а с ними ни кто не хочет воевать!!! У них уже СТРАШНЫЙ зуд в ШТАНАХ... ДАЙТЕ ИМ ПОВОЕВАТЬ!!!
Ответить
1 час.
Игорь Василевский
Корейцам, на мой взгляд, очень пригодился бы реальный боевой опыт не только исходя из идеологических соображений. Наши парни научат из как и что. А это может пригодиться при возможном боестолкновении с южными, обученными по пиндосовским учебникам. А там - смотришь, и строители подтянутся. Лишними рабочие руки этих трудолюбивых ребят никак не будут!
Ответить
10 мин.
Свежие комментарии