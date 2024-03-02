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Аргументы и Факты

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Макгрегор предрек Украине потерю Одессы и Харькова

Макгрегор предрек Украине потерю Одессы и Харькова

Украине грозит потеря Одессы и Харькова. Эти города перейдут под контроль РФ в результате наступления российских войск, заявил в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Betahon
Оно и видно, что &quot;бывший советник главы Пентагона&quot;...Любой здравомыслящий военный уже видит Красную армию рядом с государственной  границей, временно оккупированной бандеровскими и международными фашистами,  УССР...
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