Украине грозит потеря Одессы и Харькова. Эти города перейдут под контроль РФ в результате наступления российских войск, заявил в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Макгрегор предрек Украине потерю Одессы и Харькова
Комментарии
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Betahon
Оно и видно, что "бывший советник главы Пентагона"...Любой здравомыслящий военный уже видит Красную армию рядом с государственной границей, временно оккупированной бандеровскими и международными фашистами, УССР...
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