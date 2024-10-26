Кража замороженных российских активов толкает БРИКС к созданию независимой финансовой системы

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru Важные новости России за неделю сообщают, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины стимулирует страны БРИКС к созданию независимой финансовой системы Недавно Соединенные Штаты Америки начали активно использовать заморозку российских активов в качестве финансового источника для оказания помощи Украине.