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Защитники Исинбаевой говорят, что спортсменка отстаивает в МОК интересы России

Защитники Исинбаевой говорят, что спортсменка отстаивает в МОК интересы России

Юрий Кот На днях адвокаты Исинбаевой от спорта вдруг единогласно решили, что работа чемпионки в Международном Олимпийском комитете очень полезна для нашей страны.

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Комментарии
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оо
олег олейник
Исинбаева не является выразителем мнения России и её защитником ! Попав в обойму МОК она играет и поёт под дудочку международных заправил , извечно ненавидящих Россию и всегда стремящихся её ущемить ! А ведь как её славили , холили и везде выдвигали ! Почуяв себя супер звездой и поддавшись на увещевания о вхождении в мировую элиту небожителей , она просто наплевала на свою бывшую страну !
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