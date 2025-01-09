Россия открывает торговое представительство в Харбине, Китай

Торговое представительство РФ в Китае в ближайшие сроки планирует открыть отделение в Харбине, который находится в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.
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