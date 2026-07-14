Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 15,9 млрд рублей. Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.