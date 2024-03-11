Инфографика/Коллаж Царьграда Сводки мигрантской преступности пополняются ежедневно. Фигуранты — безработные, необразованные приезжие из Средней Азии и Закавказья, которых так любят наши чиновники из числа лоббистов дешёвой рабочей силы.
В русских садиках дети рисуют мигрантов: Эти приезжие поразили даже МВД
Комментарии
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Виктор Хованов
Вся беда в том, что десятилетиями в нас воспитывали интернационализм, и мы стали большой аморфной денационализированной массой. А в то же самое время во всех этих кавказиатах взращивали национальную гордость "удобряя" экономики этих республик за счёт трудовых и финансовых вливаний со стороны Российской Федерации. Как, следуя ленинским постулатам, и еврейские большевики, а позже еврейские демократы "усекали головку русского шовинизма" приравняв к нему патриотизм и просто национальное самосознание. Последняя надежда на то, что эта пагубная миграционная политика приведёт к росту национального самосознания российского народа, который сплотится вокруг ветеранов СВО и сбросит с себя это ИГО XXI-го века. Перед нашими глазами пример Западной Европы, потерявшей своё европейское "лицо". Нельзя этого допустить. Ставка на миграционные процессы, которые должны были укрепить СНГ и другие её структуры - провалилась. Тому пример Украина, а теперь и Армения. Кавказиаты ещё какое-то время будут паразитировать на нашем стремлении окружить Россию добрососедским странами. Но потом всё равно "всадят нож в спину". С еврейской пятой колонной, которая так и не ассимилировалась за 100 лет, не совладали, а на подходе новые колонны, которые уж точно никогда не ассимилируются.
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Уважаемая Нина, вы, я так понимаю обратились к ФМС МВД РФ? Когда написали, что вы делаете люди русские? Запомните, те, кто торгует ПАСПОРТАМИ РФ, законами РФ, те, кто дают убийце 1,5 года за убийство ВОИНА ГЕРОЯ ИЗ СВО, это уже не русские, это вырусь, мерзкая и предательская по отношению КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ!!! Я не удивлюсь, если СК РФ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ВЫЯВЯТ СВЯЗЬ С пропиндосовскими спецслужбами, ведь в своей деятельности они потворствуют им своими действиями или бездействиями.
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2 час.
Сергей Кептицин
"... миграционной службы, силовиков, прокуратуры, паспортных столов, судей ..." - вот с кого начинать! Просто штучно вешать.
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37 мин.
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