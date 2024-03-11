В русских садиках дети рисуют мигрантов: Эти приезжие поразили даже МВД

Виктор Хованов

Вся беда в том, что десятилетиями в нас воспитывали интернационализм, и мы стали большой аморфной денационализированной массой. А в то же самое время во всех этих кавказиатах взращивали национальную гордость "удобряя" экономики этих республик за счёт трудовых и финансовых вливаний со стороны Российской Федерации. Как, следуя ленинским постулатам, и еврейские большевики, а позже еврейские демократы "усекали головку русского шовинизма" приравняв к нему патриотизм и просто национальное самосознание. Последняя надежда на то, что эта пагубная миграционная политика приведёт к росту национального самосознания российского народа, который сплотится вокруг ветеранов СВО и сбросит с себя это ИГО XXI-го века. Перед нашими глазами пример Западной Европы, потерявшей своё европейское "лицо". Нельзя этого допустить. Ставка на миграционные процессы, которые должны были укрепить СНГ и другие её структуры - провалилась. Тому пример Украина, а теперь и Армения. Кавказиаты ещё какое-то время будут паразитировать на нашем стремлении окружить Россию добрососедским странами. Но потом всё равно "всадят нож в спину". С еврейской пятой колонной, которая так и не ассимилировалась за 100 лет, не совладали, а на подходе новые колонны, которые уж точно никогда не ассимилируются.