Дерматолог рассказала, какие два популярных средства для волос опасны для здоровья Глиттеры и лаки для волос, которыми многие из нас пользуются на постоянной основе, могут не только испортить качество локонов, но и навредить другим жизненно важным органам.
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