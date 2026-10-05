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Аргументы и Факты

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Киев и НАТО вздрогнули: супероружие РФ жжет дроны и выключает ПВО врага

Киев и НАТО вздрогнули: супероружие РФ жжет дроны и выключает ПВО врага

Во время учений в Челябинской области российскому президенту Владимиру Путину продемонстрировали новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать дроны на дистанции до шести километров.

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