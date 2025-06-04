Трамп рассказал об обсуждении с Путиным иранского вопроса

На фоне эскалации напряжённости вокруг иранской ядерной программы, президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, обсудив, в том числе, иранский вопрос и ситуацию вокруг Украины.
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