Почему сгорел «Мега Химки»

Страна и люди

Огромный торговый центр загорелся в Московской области в 6 утра Данил Шипицин Фото: Соколова Дарья/ТАСС Раннее утро 9 декабря в Московской области началось с крупного ЧП: загорелся один из крупнейших торговых центров Подмосковья «Мега Химки».