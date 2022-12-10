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Почему сгорел «Мега Химки»

Почему сгорел «Мега Химки»

Огромный торговый центр загорелся в Московской области в 6 утра Данил Шипицин Фото: Соколова Дарья/ТАСС Раннее утро 9 декабря в Московской области началось с крупного ЧП: загорелся один из крупнейших торговых центров Подмосковья «Мега Химки».

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