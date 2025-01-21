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Царьград

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Авария оставила без воды более 1 800 жителей Минераловодского округа

Авария оставила без воды более 1 800 жителей Минераловодского округа

На Ставрополье семь населенных пунктов Минераловодского округа остались без водоснабжения из-за аварии.

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