Нижнекамск готовится представить Татарстан на федеральном Сабантуе в Якутии

Автор: Эльза Кузнецова14 июня в Якутске пройдет федеральный, 25-й юбилейный Сабантуй. В этом году организационную роль на себя берет Нижнекамск — город представит культурную программу от имени Татарстана.
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