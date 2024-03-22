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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» прописал право взыскать с Промеса 20+ млн евро в 2021-м – на случай приговора о нападении с ножом. Для дела о наркотиках такого пункта нет

В случае досрочного расторжения контракта по своей инициативе Промес должен будет выплатить «Спартаку» до 20 млн евро, сообщает РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника.

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