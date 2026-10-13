Четверо суток ищут рыбака на озере Аргази в Челябинской области

Рыбак, отправившийся 9 октября на подводную рыбалку на озеро Аргази в районе деревни Чишма, не выходит на связь с вечера того дня, и спасатели уже четыре дня обследуют акваторию и береговую линию, но пока его не нашли.
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