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Царьград

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Четверо суток ищут рыбака на озере Аргази в Челябинской области

Четверо суток ищут рыбака на озере Аргази в Челябинской области

Рыбак, отправившийся 9 октября на подводную рыбалку на озеро Аргази в районе деревни Чишма, не выходит на связь с вечера того дня, и спасатели уже четыре дня обследуют акваторию и береговую линию, но пока его не нашли.

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