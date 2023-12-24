Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

11 подписчиков

В Британии обнаружили скелет человека, жившего 2 тыс. лет назад. Он пришел туда с территории современной России

Автор фото, STEPHEN POTVIN Как молодой мужчина, родившийся почти 2 тысячи лет назад на территории современной южной России, оказался в английской глубинке? Эксперты по ДНК проследили его путь и пролили свет на ключевой эпизод в истории римской Британии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх