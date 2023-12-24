В Британии обнаружили скелет человека, жившего 2 тыс. лет назад. Он пришел туда с территории современной России

Автор фото, STEPHEN POTVIN Как молодой мужчина, родившийся почти 2 тысячи лет назад на территории современной южной России, оказался в английской глубинке? Эксперты по ДНК проследили его путь и пролили свет на ключевой эпизод в истории римской Британии.
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