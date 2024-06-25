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Погиб на СВО: в Пермском крае простились с Михаилом Перевощиковым

Погиб на СВО: в Пермском крае простились с Михаилом Перевощиковым

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.На СВО во время выполнения боевого задания погиб 33-летнего военнослужащего Михаила Перевощикова.

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