© Сергей Бобылев/РИА НовостиВ ночь на 23 октября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ) отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Пермский край.
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