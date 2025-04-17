МИД РФ протестует против военных учений Японии у границ России

Россия выразила посольству Японии в Москве решительный протест из-за планов Токио провести в июне учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1 на острове Хоккайдо, находящемся в непосредственной близости от границ Российской Федерации.
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