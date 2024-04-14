Лукашенко знает, чем завлечь Путина, когда речь заходит о ракетах

Юрий Ильинов

В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал Северо-Крымский канал, шлюзы которого перекрыла Украина, можно было бы заполнить днепровской водой через систему насосов или естественным стоком. Такое мнение 14 апреля выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Вода, безусловно, в Крыму будет. Через Северо-Крымский канал она попадет или через систему насосов, или естественным стоком», — сказал он в беседе с «РИА Новости». Константинов подчеркнул, что полную хозяйственную стратегию можно будет сформировать уже после окончания спецоперации по защите Донбасса. Глава крымского парламента заметил, что восстановление Северо-Крымского канала поспособствует тому, чтобы снова выращивать в регионе рис. Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. После референдума Киев перекрыл шлюзы Северо-Крымского канала, который покрывал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Также в рамках блокады в ноябре 2015-го были подорваны вышки ЛЭП в Херсонской области и прекращено энергоснабжение полуострова, однако в результате ускоренного ввода двух очередей энергомоста из России в республику в декабре того же года проблема с нехваткой электроэнергии была в целом решена. В марте 2024 года стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании ущерба бюджету, нанесенного энергетической блокадой региона Украиной. Его сумма составила более 3 трлн 156 млрд рублей. В том же месяце стало известно, что Крым подготовил второй иск об энергоблокаде к Киеву. Его сумма составила свыше 3 трлн 448 млрд рублей.