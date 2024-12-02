РИАН: Пени по имущественным налогам граждан начнут начислять с 3 декабря

Сегодня еще есть день для оплаты – предупреждает юрист Александр Хаминский.Обязательство по выплате имущественных налогов граждан в России до 1 декабря предусматривает начисление пени за просрочку этой выплаты.
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