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Точилкин о сезоне-2024/25: «Хочу выйти в плей-офф и побороться за Кубок Гагарина, внести максимальный вклад в результат «Нефтехимика»

– К «Стае» ты присоединился по ходу чемпионата, путем обмена… – С моим обменом получилась забавная история.

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