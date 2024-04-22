В Петрозаводске началась обработка контейнерных площадок от крыс

Весенняя кампания по дератизации контейнерных площадок начнется с сегодняшнего дня в Петрозаводске. Об этом сообщила на совещании в мэрии руководитель информационно-аналитического управления администрации Анникки Сильченко.
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