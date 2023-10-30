Проезд ограничат под мостом на пересечении Павловского тракта и Строителей в Барнауле

Ограничения на проезд будут вводить по ночам — для машин оставят по одной полосе в каждом направлении Движение транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле.