Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Это что за бред?! Накипь те, которые организуют непонятные конторы типа "Энергосбыта" и д.р. сбытов, распродаёт энерг...Россиянам назвали...
  • Владимир Моргунов
    ВЫ ТАМ В ГД НЕ ВЗДУМАЙТЕ ДИСКУТИРОВАТЬ. ГРЫЗЛОВ НЕ ВЕЛЕЛ...Депутат заявил, ч...
  • Александр Ткаченко
    Веками процветает антисемитизм. Всё это не на пустом месте. Есть веская причина сами жиды."Масштабы пугают"...

Проезд ограничат под мостом на пересечении Павловского тракта и Строителей в Барнауле

Проезд ограничат под мостом на пересечении Павловского тракта и Строителей в Барнауле

Ограничения на проезд будут вводить по ночам — для машин оставят по одной полосе в каждом направлении Движение транспорта ограничат в ночное время с 31 октября по 2 ноября на подъездах к железнодорожному путепроводу на пересечении Павловского тракта, проспекта Строителей и улицы Советской Армии в Барнауле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх