Любопытно, однако

72 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Плескач
    В статье верно процентов 98 инфы, кроме одной - "виноват Путин". А если бы его не было - то та же морковь, уверен, ст...Путин принял Росс...
  • Владимир Eвтушенко
    Это ты, холуй буржуев, про себя сказал.Те, кто "...не вп...
  • Владимир Eвтушенко
    Демагогия и пустословие.Те, кто "...не вп...

В общем, теперь чиновникам придется покупать себе самолеты. А как иначе?

В общем, теперь чиновникам придется покупать себе самолеты. А как иначе?

Дилетант о политике Беспокоюсь за начальника Камчатки Беспокоюсь я что-то.

Вернуться к статье
135
Обсудить
Александр Нагоров
Статья - помойка. Причём здесь Фургал? Что за намёки на уголовное прошлое? Автор пишет: "еще в бытность мою следователем в девяностые". Но кто автор? Подписи нет!!! Правильная ли инициатива оптимизации командировочных расходов? Думаю, что да. Так о чём статья? Зачем весь этот винегрет?
testorr
Ну прочитай еще разок, может дойдет)))
Василий Иванович
Фургал-убийца, а ты не знал? /
Александр Нагоров
Нет, но я знаю, что Василий Иванович - тролль.
Александр Симаков
Автор - какая-то баба (работала следователем в 90е?). Причём очень агрессивная - Чубайса в иллюминатор грозится затолкать. Непонятно только, какое отношение имеет Чубайс к камчатским чиновникам. В тот самолёт, которым Чубайс летает, авторшу по-любому не пустят. К тому же она немного туповата - пока будет выталкивать Чубайса в иллюминатор - сама концы отдаст из-за разгерметизации салона.
nyha
афтыр бздит попасть в немилость..сам в коммуфляже..
Василий Иванович
Все просто, самолёт упал, приехала московская команда следователей. И тут очко у губера жим-жим. А вдруг копнут его администрацию, А там тако-еееее. Вот и решил губернатор сработать на опережение, типа, "я бдю, все под контролем, виновные будут наказаны"!
Ночной кошмар
И чё аффтору надо? Это типа угроза начальнику Камчатки что ли?
Александр Симаков
Нет, это не угроза, это она в Нострадамуса играет. Или в Вангу...
Ночной кошмар
Прокурор так не считает.. .
vladimir bedarev
Будем надеяться на добрых людей.
татьяна ларина
Вот бы таких Солодовых да к нам на Урал и , вообще, по всей стране, вот бы зажили, на все бы денег хватило!
михаил дуванов
..Нет, надо сказать, что и на первом, и на втором негде ставить пробы - я прекрасно помню имя Фургалы еще в бытность мою следователем в девяностые.. что ты такой хреновый следователь то был

Картина дня

наверх