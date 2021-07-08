В общем, теперь чиновникам придется покупать себе самолеты. А как иначе?

Любопытно, однакоПолитикаВ общем, теперь чиновникам придется покупать себе самолеты. А как иначе? Дилетант о политике Беспокоюсь за начальника Камчатки Беспокоюсь я что-то.Вернуться к статье135НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр НагоровСтатья - помойка. Причём здесь Фургал? Что за намёки на уголовное прошлое? Автор пишет: "еще в бытность мою следователем в девяностые". Но кто автор? Подписи нет!!! Правильная ли инициатива оптимизации командировочных расходов? Думаю, что да. Так о чём статья? Зачем весь этот винегрет?TtestorrНу прочитай еще разок, может дойдет)))Василий ИвановичФургал-убийца, а ты не знал? /Александр НагоровНет, но я знаю, что Василий Иванович - тролль.Александр СимаковАвтор - какая-то баба (работала следователем в 90е?). Причём очень агрессивная - Чубайса в иллюминатор грозится затолкать. Непонятно только, какое отношение имеет Чубайс к камчатским чиновникам. В тот самолёт, которым Чубайс летает, авторшу по-любому не пустят. К тому же она немного туповата - пока будет выталкивать Чубайса в иллюминатор - сама концы отдаст из-за разгерметизации салона.Nnyhaафтыр бздит попасть в немилость..сам в коммуфляже..Василий ИвановичВсе просто, самолёт упал, приехала московская команда следователей. И тут очко у губера жим-жим. А вдруг копнут его администрацию, А там тако-еееее. Вот и решил губернатор сработать на опережение, типа, "я бдю, все под контролем, виновные будут наказаны"!Ночной кошмарИ чё аффтору надо? Это типа угроза начальнику Камчатки что ли?Александр СимаковНет, это не угроза, это она в Нострадамуса играет. Или в Вангу...Ночной кошмарПрокурор так не считает.. .VBvladimir bedarevБудем надеяться на добрых людей.татьяна ларинаВот бы таких Солодовых да к нам на Урал и , вообще, по всей стране, вот бы зажили, на все бы денег хватило!михаил дуванов..Нет, надо сказать, что и на первом, и на втором негде ставить пробы - я прекрасно помню имя Фургалы еще в бытность мою следователем в девяностые.. что ты такой хреновый следователь то былКомментировать
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