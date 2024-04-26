Минтруд заявил, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с данным утверждением, сообщило ИА НСН.
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