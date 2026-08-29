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Регионы России

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Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Сына Нетаньяху экстренно эвакуировали из США из-за угрозы покушения

Израильская спецслужба ШАБАК в субботу вечером провела экстренную операцию по эвакуации Яира Нетаньяху, сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, из Соединённых Штатов Америки.

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