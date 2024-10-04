В Литве проверят призывы убивать людей за русские музыку и фильмы

В Литве телеведущий призвал убивать всех, кто слушает русскую музыку и смотрит русские фильмы.Прокуратура Литвы начала предварительное следствие после заявлений блогера и телеведущего Альгиса Раманаускаса убивать людей за то, что они слушают русскую музыку и смотрят русские фильмы.