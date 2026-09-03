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Крымская газета

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Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 3 сентября: адреса АЗС

Где купить бензин, дизель и пропан в Крыму 3 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 3 сентября, по состоянию на 10:30 бензин, дизель и пропан в Крыму есть на следующих АЗС: Симферополь ул.

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