В Сочи осталось пять квартир до ₽7,5 миллионов У меня столько нет, но вдруг у кого-то получилось накопить.
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В Сочи осталось пять квартир до ₽7,5 миллионов У меня столько нет, но вдруг у кого-то получилось накопить.