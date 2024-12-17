💡График отключения электроэнергии в городах и районах Крыма 17 декабря 🟢Список адресов, где возможны отключения света, можно посмотреть по ссылке Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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💡График отключения электроэнергии в городах и районах Крыма 17 декабря 🟢Список адресов, где возможны отключения света, можно посмотреть по ссылке Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.