В ДНР собираются судить за военные преступления Порошенко, Турчинова и Зеленского

Власти ДНР планируют уже этим летом провести трибуналы над украинскими военными преступниками, в ходе которых, в том числе привлечь к ответственности лидеров Украины, пришедших к власти после 2014 года: Петра Порошенко, Александра Турчинова и Владимира Зеленского.
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