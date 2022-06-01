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В ДНР собираются судить за военные преступления Порошенко, Турчинова и Зеленского

В ДНР собираются судить за военные преступления Порошенко, Турчинова и Зеленского

Власти ДНР планируют уже этим летом провести трибуналы над украинскими военными преступниками, в ходе которых, в том числе привлечь к ответственности лидеров Украины, пришедших к власти после 2014 года: Петра Порошенко, Александра Турчинова и Владимира Зеленского.

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