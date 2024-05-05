Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Надежда Белугина

Христос воскресе! С праздником. дорогие жители Земли! сЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ В ВАШИ ДОМА! ВЕРЫ В ПОБЕДУ И МИРА!!! ВЕРЮ В ТЕБЯ, РОССИЯ! Надежда Белугина-Подюжская Россия, не любить тебя нельзя! Я всей своей душой с тобой навеки! Вид древних стен, святые образа Живут во мне - обычном человеке. Здесь испытала радость, и печаль, Услышав похвалы и приговоры. Здесь маленький наметила причал, Твою бескрайность обмеряя взором. Здесь русский дух в твоих богатырях, Что матерели в праведных атаках. Победу, словно знамя, на плечах Внесли, не зная слабости и страха. Но ненависть ушла, весь гнев утих, И, грудь расправив, и вдохнув свободы, Любить солдаты стали за двоих, И за погибших проживали годы. Взлохмаченная взрывами земля, Вся красная, пропитанная кровью, Весной вновь всходы хлебные дала, За мужество солдат платя любовью. За годом год росла, мужала Русь И мирной просыпалась на рассвете. Всё чаще стало слышаться из уст: «Любовь» и «счастье», и «семья», и «дети». А сколько бед перенесла - не счесть! Но в сердце сохраню до самой тризны Надежду, веру, мужество и честь, Достоинство, свободу и Отчизну! Врагу с тобой нас разлучить нельзя: Ты – мать моя, величье, гордость, совесть. Моей судьбы здесь пролегла стезя, В твою вплетясь написанную повесть. И, умиротворяясь на земле, И силу обретя под небом синим, Под громкий звон больших колоколов Враждебный круг вновь разорвёт Россия. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2017 Свидетельство о публикации №117041403116