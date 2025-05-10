Мировые СМИ остались под впечатлением от парада Победы в Москве

Ведущие мировые СМИ в пятницу уделили особое внимание мероприятиям в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в особенности военному параду на Красной площади, описывая размах праздника и рассуждая о его значении для России на международной арене.
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