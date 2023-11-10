Исследователей и людей, интересующихся инновациями, ждут на праздновании Дня науки

Тридцать три научных учреждения страны и около 300 исследователей представят результаты своей научной деятельности за прошлый год на крупнейшем событии в сфере исследований и инноваций – Дне науки в Республике Молдова, который будет отмечаться в субботу, 11 ноября 2023 г.
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