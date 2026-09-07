ВС РФ в Днепропетровской области поразили железнодорожные составы ВСУ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Расчеты "Гераней" в районе пункта Вишневое Днепропетровской области поразили железнодорожные составы ВСУ, используемые для доставки иностранных БПЛА.
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