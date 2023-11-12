«ТрансКонтейнер» организовал тестовую перевозку крабов в рефрижераторных контейнерах из России в Республику Корея

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») совместно с компанией «Полярная звезда» развивают мультимодальные перевозки крабов в рефрижераторных контейнерах из Мурманска и Архангельска в Республику Корея, Китай, Вьетнам и Японию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии