Волонтёры Победы провели интерактивную экскурсию для детей «Путь к Победе» в Нижегородском кремле

В преддверии 9 Мая Волонтеры Победы Нижегородской области в рамках всероссийского проекта «Мечтай со мной» организуют специальные мероприятия по исполнению желаний детей участников специальной военной операции и детей из многодетных, а также малоимущих семей.
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