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Победа над Дюбуа стала для Усика 21-й в профессиональной карьере

Во Вроцлаве (Польша) состоялся вечер бокса, в главном событии которого прошел бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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