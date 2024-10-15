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Москалькова попросила посетить вывезенных ВСУ жителей Курской области

Москалькова попросила посетить вывезенных ВСУ жителей Курской области

Омбудсмен по правам человека России Татьяна Москалькова попросила своего украинского коллегу разрешить посетить людей, которые были насильно вывезены ВСУ из Курской области.

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