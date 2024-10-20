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«Начал завидовать русским»: Быт в России удивил немецкого туриста — «значит, много денег»

«Начал завидовать русским»: Быт в России удивил немецкого туриста — «значит, много денег»

Немец побывал в России и удивился русскому быту: «Начал завидовать». То, что для нас обыденность, ему показалось роскошью: «Значит, много денег».

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Комментарии
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Eduard
Он прав!
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11 час.
Eduard
Не стгит сравнивать зарплаты,естт и другие разницы,цены например!
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11 час.
Eduard
Больницы в Израиле? Да там пломбу поставить цена с автомобиль!
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11 час.

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